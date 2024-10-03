Уголовный скандал с криптобиржей «Cryptex»: следователи изъяли более 1,5 млрд рублей

В рамках уголовного дела против создателей платежной системы «UAPS» и криптобиржи «Cryptex» следователи изъяли после обысков в Санкт-Петербурге более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, в собственности фигурантов находятся вертолеты «Робинсон», дорогостоящие автомобили «Бентли», «Роллс Ройс», «Порше», «Тесла Кибертрак», катера, снегоходы, наличные средства. Решается вопрос об аресте этого имущества в целях последующего обеспечения исполнения приговора.

Петренко также уточнила, что ряду фигурантов уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом об избрании им меры пресечения.

Ранее в СК отмечали, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей. В рамках расследования по местам жительства подозреваемых в 14 субъектах РФ, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, проведено 148 обысков.

Москва, Светлана Антонова

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