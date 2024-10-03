Против бывшего генсека НАТО подан иск в бельгийский суд: Столтенберга обвинили в организации украинского конфликта

В суд Брюсселя направлен иск против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он обвиняется в развязывании конфликта на Украине против России, покушении на безопасность государств НАТО, преступлениях против мира и причинении ущерба жизни и здоровью людей.

Как сообщил истец, исследователь конфликта на Украина и автор книги о прямой ответственности Запада в его развязывании гражданин Франции Патрик Пазен, иск был направлен 27 сентября.

«Йенс Столтенберг принимал участие в организованном плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих собой преступления против мира», – говорится в исковом заявлении, которое цитирует ТАСС.

Пазен также обвинил экс-генсека НАТО в публичной лжи, отрицании обещаний Североатлантического альянса не расширяться на Восток после объединения Германии. Как считает истец, эта ложь препятствовала отказу НАТО от приема Украины, что также позволило бы предотвратить начало боевых действий.

Брюссель, Светлана Антонова

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