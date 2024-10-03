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Четверг, 3 октября 2024, 19:20 мск

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Байден не против встречи с Путиным

Фото из архива сайта kremlin.ru

Президент США Джо Байден не против встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящих саммитах Группы двадцати (G20) или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но сомневается, что глава российского государства приедет туда.

«Сомневаюсь, что Путин [там] появится», – сказал американский лидер, отвечая на вопрос ТАСС, готов ли он к переговорам с президентом РФ на саммитах G20 или АТЭС в ноябре для обсуждения Украины и международной безопасности.

Вашингтон, Светлана Антонова

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