Байден не против встречи с Путиным

Президент США Джо Байден не против встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящих саммитах Группы двадцати (G20) или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но сомневается, что глава российского государства приедет туда.
«Сомневаюсь, что Путин [там] появится», – сказал американский лидер, отвечая на вопрос ТАСС, готов ли он к переговорам с президентом РФ на саммитах G20 или АТЭС в ноябре для обсуждения Украины и международной безопасности.
Вашингтон, Светлана Антонова
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