Байден не против встречи с Путиным

Президент США Джо Байден не против встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящих саммитах Группы двадцати (G20) или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но сомневается, что глава российского государства приедет туда.

«Сомневаюсь, что Путин [там] появится», – сказал американский лидер, отвечая на вопрос ТАСС, готов ли он к переговорам с президентом РФ на саммитах G20 или АТЭС в ноябре для обсуждения Украины и международной безопасности.

Вашингтон, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube