Нанесен ещё один сокрушительный удар по имиджу Зеленского

Освобождение российскими войсками Угледара в Донецкой народной республике является очень сильным имиджевым ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому, считает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Освобождение – на данный момент это очень сильный имиджевый удар для противника. Это равно как в позапрошлом году утеря Бахмута. Наверное, можно сравнить с этим. Так что это большой удар по имиджу Зеленского и украинских формирований», – цитирует слова Алаудинова ТАСС.
Москва, Анастасия Смирнова
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