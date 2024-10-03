российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 октября 2024, 20:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Нанесен ещё один сокрушительный удар по имиджу Зеленского

Фото: администрация Зеленского

Освобождение российскими войсками Угледара в Донецкой народной республике является очень сильным имиджевым ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому, считает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Освобождение – на данный момент это очень сильный имиджевый удар для противника. Это равно как в позапрошлом году утеря Бахмута. Наверное, можно сравнить с этим. Так что это большой удар по имиджу Зеленского и украинских формирований», – цитирует слова Алаудинова ТАСС.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

В районе Курской АЭС нейтрализован украинский беспилотник / Против бывшего генсека НАТО подан иск в бельгийский суд: Столтенберга обвинили в организации украинского конфликта / Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара / МИД России не видит возможности для прямых контактов с Киевом / Новый генсек НАТО прилетел в Киев с воинственными заявлениями / ВС РФ отбили новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область: за сутки противник потерял более 300 боевиков / ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области: 13 человек ранены, один погиб / Армия России ведет наступление «невиданными» темпами: выводы американского эксперта

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Киев, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,