Российские музыкальные сервисы приступают к маркировке артистов-иноагентов

Сегодня после 20:00 мск российские музыкальные сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начнут синхронного маркировать артистов-иноагентов. Об этом сообщил заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от пользователей музыкальных сервисов. А благодаря маркировке каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов (ведь размер вознаграждения, которое получает исполнитель, напрямую зависит от количества прослушиваний). Регулятор будет внимательно следить за тем, как платформы и правообладатели исполняют новые требования, и принимать меры в случае каких-либо нарушений», – пояснил он.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн со своей стороны напомнил, что парламентарии сейчас работают над законопроектом, который позволит отключить монетизацию иноагентам-музыкантам на российских стриминговых сервисах.

«Уточню, что их творчество никто запрещать не планирует (если, конечно, содержание треков не нарушает законодательство РФ) – музыка останется на стримингах. Слушать её или нет – дело вкуса. Но роялти за прослушивания исполнитель получать не будет», – отметил Хинштейн.

Москва, Елена Володина

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