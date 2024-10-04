В Москву пришла настоящая осень

В ближайшие дни в московском регионе ожидается дождливая погода и похолодание, но показания термометров все равно будут превышать климатическую норму. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на воскресенье местами по области возможны заморозки.

В субботу, 5 октября, облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Ночью максимальная температура составит 10°. Днем – до 15°. Ветер западный с переходом на северный 5-10 м/с.

В воскресенье, 6 октября, ночью осадки маловероятны, но ожидается заметное похолодание: в Москве 1...3°, по области 0...5°, местами слабые заморозки до -2°. Днем местами возможен небольшой дождь. В столице воздух прогреется до 12...14°, в Подмосковье – до 10...15°. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

В начале следующей недели новый циклон придет с дождями, его тепла (до 18°) хватит на понедельник, а во вторник северные ветры вновь немного понизят температуру – в дневное время столбик термометра не поднимется выше 15°, отмечают синоптики.

Москва, Светлана Антонова

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