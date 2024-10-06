Москвичей предупредили о сильном дожде

Сегодня и в понедельник в Москве ожидается сильный дождь – может выпасть до 43 мм осадков. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения», – отметил он.

Москва, Светлана Антонова

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