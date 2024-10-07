От бесплодия до беременности: в Москве состоится уникальный форум для будущих родителей

В Москве завершается подготовка к ежегодному «Форуму Рея» – для тех, кто планирует стать родителями. Это федеральный социальный проект, концепция которого поддержана министерством здравоохранения РФ, а его цель – показать парам, которые мечтают о ребенке, самый короткий путь к родительству.

Как отмечают организаторы Форума, подготовка к беременности – ответственный этап в жизни каждой пары. Возникает много новых вопросов: чем можно помочь организму, что зависит от женщины, а что – от мужчины, что делать в случае сложных медицинских диагнозов или бесплодия и много других. Задача «Форума Рея» – дать максимум теоретической и практической информации о том, как добиться успешной беременности и как действовать, если возникают сложности с зачатием.

Примечательно, что «Форум Рея» подходит и тем, кто только задумывается о планировании ребенка, и тем, у кого уже были безуспешные попытки забеременеть. В рамках мероприятия будут работать лекционные залы, где ведущие гинекологи, акушеры и репродуктологи расскажут о различных аспектах подготовки к беременности с точки зрения доказательной медицины. На круглых столах можно будет поучаствовать в дискуссиях и лично задать интересующие вопросы спикерам.

На площадке Форума Рея будут представлены более 20 клиник репродуктивного здоровья. В течение всего дня на их стендах пройдут консультации врачей – каждый гость форума сможет обсудить с ними свою личную ситуацию. Это отличная возможность за один день пообщаться с признанными экспертами в этой сфере и составить индивидуальный трек подготовки к беременности и рождению малыша.

В Москве мероприятие проводится уже во второй раз, также в этом году форум прошел в Нижнем Новгороде и Казани. По итогам многие гости отмечали, что им больше всего понравились «отзывчивость и помощь врачей, психологическая поддержка», то, что «у специалистов было время побеседовать с каждым, кому это было нужно», и «возможность в одном месте получить столько качественной и полезной информации».

В Москве «Форум Рея» пройдет 12 октября в Москве в Культурном центре ЗИЛ. Участие в нем – БЕСПЛАТНОЕ после предварительной регистрации.

Познакомиться с программой «Форума Рея» и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.

Москва, Светлана Антонова

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