Спецслужбы западных государств, в первую очередь Великобритании, готовили провокации на нескольких атомных электростанциях в России. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Имеющиеся данные указывают на то, что западные спецслужбы, прежде всего британская [служба внешней разведки] MI6, вели системную подготовку украинских ДРГ для организации провокаций на ряде атомных электростанций в России», – цитирует ТАСС выступление Нарышкина на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ.

«В частности, MI6 и Главное управление разведки Министерства обороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России», – уточнил глава СВР.

В частности, вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали захват и минирование Курской АЭС. «По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС. Если бы этот план удалось реализовать, Европу бы ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с чернобыльской», – подчеркнул Нарышкин.

По его словам, американская разведка с самого начала конфликта передает Киеву информацию, которая потом используется для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре. «Установлено, что американские разведывательные спутники, начиная с марта этого года, значительно активизировали осуществление высокодетальной съемки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной. При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях. Именно эти территории впоследствии стали мишенью для украинских ракетных обстрелов, ударов беспилотников, атак ДРГ», – отметил глава СВР.

Москва, Светлана Антонова

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