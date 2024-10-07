В России увеличилось производство алкоголя, шампанского – почти на треть

В России по итогам девять месяцев произведено 11,1 млн декалитров (дал) игристых (шампанских) вин, что на 27,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Как сообщается, производство тихих вин увеличилось на 8% – до 24 млн дал, ликерных вин – почти в 1,5 раза до 895,1 тысячи дал. Водочные предприятия нарастили производство на 1,6%, до 55,7 млн дал. Розлив коньяка вырос на 16,9% – до 6,9 млн дал.

Всего спиртных напитков крепостью выше девяти градусов за девять месяцев было выработано 81,9 млн дал, что на 7,5% больше прошлогоднего. Производство слабоалкогольных напитков снизилось в 1,7 раза – до 9,3 млн дал, уточняет «Интерфакс».

В целом алкогольная отрасль РФ за девять месяцев выпустила 132,8 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 0,6% больше, чем в прошлом году.

Москва, Елена Володина

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