Будет дождливо: температура воздуха в Москве будет колебаться около нормы

В московском регионе установилась осенняя погода: небо часто будет затянуто облаками, временами возможны дожди небольшой и умеренной интенсивности, но при этом не обойдется и без редких солнечных прояснений. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в течение рабочей недели будет колебаться около нормы и немного выше.

Во вторник, 8 октября, ночью и временами вероятен дождь. Ночью станет прохладнее – в Москве 10...12°, по области 7...12°. Днем станет немного теплее – в столице до 14°, в Подмосковье – до 16°.

В среду, 9 октября, вновь возможен дождь. Новью в Москве 4...6°, по области 2...7°. Днем в столице до 8°, в Подмосковье – до 9°.

В четверг, 10 октября, осадки не ожидаются. Ночью в Москве 3...5°, по области 0...5°. Днем температура воздуха поднимется максимум до 10°.

В пятницу, 11 октября, немного потеплеет. Ночью 3...8°, днем 11...16°, а в субботу, 12 октября, снова ожидается местами небольшой дождь. Ночью 2...7°, днем 9...14°.

Москва, Светлана Антонова

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