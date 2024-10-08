На Земле началась непрогнозируемая сильная магнитная буря

Сегодня утром на Земле началась непрогнозируемая ранее сильная магнитная буря. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в ранние утренние часы вторника, после 5 часов 42 минут по московскому времени, возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3.

«По уточнённым прогнозам, сегодня в первой половине дня ожидалось постепенно ослабление возмущений в геомагнитном поле и, соответственно, переход магнитной бури из класса G2 в класс G1, а после полудня и прекращение магнитных бурь. Однако магнитосфера Земли вновь повела себя не обращая внимания на прогнозы», – отметил Леус в своем телеграм-канале.

В то же время метеоролог обратил внимание, что на Солнце произошла ещё одна вспышка максимального возможного класса Х, однако ее интенсивность была относительно слабой по сравнению с предыдущими – Х2,1. Пик мощности пришёлся на 22 часа 13 минут понедельника по московскому времени.

Леус пояснил, что вероятность влияния данного события на Землю, предварительно, оценивается небольшой, так как группа солнечных пятен №3842 уже ушла достаточно далеко от линии Солнце-Земля.

Москва, Светлана Антонова

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