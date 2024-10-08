В Москве резко похолодает

В московском регионе ожидается резкое похолодание в среду, 9 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха понизится сразу на 6 градусов. Днем прогнозируется от плюс 6 до плюс 8 градусов, по области до плюс 4. В ночь на среду также будет около плюс 6 градусов. «Настоящая осень – мрачная погода, без особых дождей, но холодно», – уточнил Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

Синоптик пояснил, что низкая температура сохранится и в четверг, в пятницу потеплеет до плюс 15 градусов, однако в выходные вновь похолодает.

Москва, Светлана Антонова

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