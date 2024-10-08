Страны СНГ совместно отметят 80-летие Великой Победы

Страны Содружества независимых государств (СНГ) намерены совместно отметить 80-летие победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в узком составе.

«В 2025 году мы совместно отметим восьмидесятилетие победы в Великой Отечественной войне, в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», – сказал глава российского государства.

Вместе с тем Путин предложил учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы в честь жителей, которые внесли особый вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

В ходе выступления российский лидер также отметил слова президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который на неформальном вечере сказал, что Победа в Великой Отечественной войне (ВОВ) – это общее достояние всех народов СССР.

Москва, Светлана Антонова

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