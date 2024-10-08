Это «не блокировка»: депутат Хинштейн прокомментировал ситуацию с YouTube

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что блокировки видеосервиса Youtube в России не происходит. Об этом он заявил в комментарии РИА «Новости».

«Блокировки YouTube в России не происходит. Россия по-прежнему открыта к диалогу, но для того, чтобы ситуацию изменить, нужно движение с другой стороны», – сказал Хинштейн.

В июле парламентарий заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах в России может упасть на 70%. Он также отмечал, что если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать российские законы, «ничего хорошего его здесь не ждет».

В настоящее время скорость загрузки YouTube снизилась до минимума. По отзывам пользователей, таким образом доступ к видеохостингу фактически заблокирован.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube