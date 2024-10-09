«СВОя сила»: в России начался уникальный проект поддержки семей участников спецоперации

В семи регионах России стартовал уникальный проект поддержки членов семей участников специальной военной операции «СВОя сила», который предполагает оказание психологической поддержки и возможность получить новую профессию.

Команда проекта предлагает решение нескольких задач: через изучение основ психологического консультирования и освоение практик психологической поддержки участники проекта не только получат новые компетенции, но и помогут себе самим, а также станут явными примерами того, что своевременная психологическая поддержка важна и нужна каждому.

Автор идеи и лидер проекта – постоянный представитель Республики Марий Эл при президенте РФ Ольга Бадма-Халгаева отметила, что идея зародилась в Марий Эл еще в 2022 году и была апробирована в рамках республики. «Много и часто общаясь с членами семей участников СВО, в том числе потерявших своих близких, я вижу, сколько силы в этих матерях, сестрах и женах, дочерях и сыновьях, отцах и братьях. Важно помочь им вернуться в активную жизнь, и мы предлагаем сделать это в формате обучения психологическому консультированию <…> Мы хотим дать людям новую профессию, новые компетенции, а также новые силы жить дальше и помогать другим», – пояснила Бадма-Халгаева.

Консультант проекта, член исполнительного совета РАСО Алена Август обратила внимание, что уже название «СВОя сила» многое говорит о его содержании – участники получат новые знания и новую профессию, а также инструменты для работы с психологическим состоянием – как со своим, так и окружающих. «Мы ожидаем, что 100 человек в семи регионах станут более сильными, станут настоящими помощниками для других членов семей участников СВО и участников СВО. Эта помощь станет ценным дополнением ко всей системе помощи в России, причем именно в этой ситуации не возникнет барьера во взаимопонимании, потому что все стороны пережили схожий сложный жизненный опыт. Мы уверены, что у проекта большое будущее, не зря на нашем логотипе большие крылья, а значит, мы отправляемся в большой полет!» – подчеркнула Август.

Партнерами проекта стали Московская школа практической психологии и Томский государственный университет. Сто участников начали обучение в Калмыкии, Марий Эл, Башкортостане, Томской, Самарской, Московской и Орловской областях.

Как считает председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, проект после стадии пилота заслуживает однозначно масштабирования по всей стране. «Благодаря проекту люди будут чувствовать свою востребованность, мы однозначно поддерживаем вашу идею», – отметил он.

Стоит отметить, пилотный проект рассчитан на 7 месяцев. Узнать подробнее можно в социальных сетях – в Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Москва, Светлана Антонова

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