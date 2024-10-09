За скрытие госномеров машин теперь можно лишиться прав

В Совете Федерации одобрен закон о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрыть госномер автомобиля.

В настоящее время за езду с грязными или нечитаемыми номерами водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. За езду без номеров, их сокрытие или намеренное видоизменение водителя могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев или наложить на него штраф в размере 5 тысяч рублей. Санкция за установку подложных номеров сейчас составляет 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами – лишение прав на срок от полугода до года.

Теперь закон усиливает меры административной ответственности за управление транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть. За данное правонарушение будет предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, сообщают РИА Новости.

Также законом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube