YouTube начал блокировать попытки переноса видео на российские площадки

Платформы RuTube и «VK Видео» столкнулись с блокировками трафика при попытках переноса контента с американского видеохостинга YouTube. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой со ссылкой на источники в IT-компаниях и топ-менеджера одного из медиахолдингов.

«Обычно бан появляется в течение 12 часов», – рассказал представитель RuTube. По его словам, из-за этого платформа вынуждена использовать иностранные VPN для скачивания видео, однако YouTube блокирует трафик даже с зарубежных IP-адресов. Он добавил, что RuTube работает над решением проблемы, но перенос контента может занять больше времени, чем обычно.

Rutube запустил данную функцию в августе. Обычно процесс переноса видео занимал несколько часов, но в некоторых случаях – от двух до пяти дней. В «VK Видео» такой сервис работает с 2023 года. Там комментировать проблемы с трафиком отказались. В компании Google, которой принадлежит YouTube, на запрос журналистов не ответили.

YouTube в последнее время блокирует подозрительную активность, говорит источник издания. По его словам, «если просмотр или загрузка видео совершается с IP-адреса с плохой репутацией и без аккаунта Google, то видеохостинг отвечает сообщением о «необходимости входа», а если платформа посчитает, что аккаунт используется для автоматизированного сбора информации – скрейпинга, то доступ к видео блокируется.

Москва, Елена Васильева

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