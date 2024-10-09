Военный саммит по Украине на базе «Рамштайн» откладывается

В Пентагоне подтвердили информацию о переносе встречи контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ после решения президента США Джо Байдена отложить поездку в Германию в связи с ураганом «Милтон».
Военный саммит планировался на 12 октября. Теперь, по данным западных СМИ, министры обороны стран-участниц контактной группы намерены провести встречу в формате «Рамштайн» позже в октябре. Точная дата не уточняется.
Ранее сообщалось, что лидеры западной коалиции готовятся рассмотреть вопрос о разрешении Киеву наносить удары натовским дальнобойным оружием по территории России.
Вашингтон, Анастасия Смирнова
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