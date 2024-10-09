Румыния уведомила о закрытии Генконсульства в Ростове-на-Дону

Власти Румынии официально уведомили о прекращении деятельности своего консульства в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге.

«От румынской стороны получено официальное уведомление, согласно которому Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою деятельность 14 октября», – уточнила она.

Захарова пояснила, что таким образом Бухарест отреагировал на решение Москвы денонсировать двустороннее межправительственное соглашение об открытии этого консульского учреждения. «Это решение было принято в декабре 2023 года в качестве ответной меры на недружественные действия властей Румынии», – отметила официальный представитель МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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