Путин освободил Антонова от должности посла России в США

Президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Указ об этом размещен на портале правовой информации.

В документе, в частности, говорится: «Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне».

О том, что работа Антонова в США завершена, стало известно 5 октября, на следующий день он вернулся в Москву.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новый посол будет назначен своевременно, и его кандидатура будет зависеть от того, чем закончатся выборы президента США в ноябре этого года.

Москва, Елена Васильева

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