Европу ожидает новый газовый шок

Европу ожидает дальнейший процесс деиндустриализации и новый ценовой шок на газовом рынке с перебоями поставок. Такое мнение высказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, выступая сегодня на Петербургском международном газовом форуме.

«Что будет дальше? Очень коротко. Продолжится процесс деиндустриализации Европы, это раз. Волатильность на газовом рынке еще больше возрастет. И что самое неприятное, такая политика на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок», – сказал Миллер (цитата по «Прайм»).

По его оценке, состояние европейского газового рынка «плохое» – там идет искусственное разрушение спроса на газ. «Плохо... То, что происходит на европейском газовом рынке, уже получило устойчивое определение – это искусственное разрушение спроса на газ», – пояснил глава «Газпрома».

По его словам, есть и более «жесткие оценки». Некоторые эксперты говорят, что это можно назвать «энергетическое самоубийство Европы», другие – что «экономический локомотив превратился в больного человека Европы». «И, знаете, с этими словами можно согласиться», – отметил Миллер.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

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