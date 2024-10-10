Наступление в Курской области: отражены две контратаки и уничтожено более 200 боевиков ВСУ

В Курской области подразделения российской группировки войск «Север» продолжили проведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ вблизи Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.

При этом, как следует из сводки министерства обороны РФ, были отражены две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

В то же время ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 13-ти бригад ВСУ в районах 16-ти населенных пунктов. Вместе с тем оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

За сутки потери противника составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая бронированная машина, а также миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21550 военнослужащих, 139 танков, 98 бронетранспортеров, 892 боевые бронированные машины, 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники и артиллерии, в том числе пусковые установки реактивных систем залпового огня иностранного производства.

Курск, Анастасия Смирнова

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