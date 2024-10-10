Завтра Москве ожидается краткосрочное потепление

В пятницу, 11 октября, в московском регионе ожидается потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха после полудня может подняться до 15-16°, что превысит норму на 3°.

В то же время синоптики уточнили, что тепла погода не задержится. Днем в субботу, 12 октября, возможен небольшой дождь, показания термометров уменьшатся на 1-2 градуса.

Более заметным понижение температуры в последующие дни, 13 и 14 октября. В воскресенье ночью 2…7°, днем 7…12°. В понедельник ночью 0…5°, днем 5…10°. «И это около нормы. В эти дни продолжат идти небольшие дожди», – уточнили в Гидрометцентре.

Москва, Светлана Антонова

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