В Москву из Казахстана экстрадированы лжеспециалисты по лечению ДЦП

В Москву из Казахстана под стражей доставлена семейная пара Никоновых, которые обвиняются в мошенничестве и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, детям с хроническими двигательными заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в период с 2018 по 2020 год Николай Никонов, не имея профильного медицинского образования, в целях незаконного личного обогащения, выдавая себя за медицинского специалиста, обладающего эффективным методом лечения детей с заболеванием «детский церебральный паралич» ДЦП. Он пообещал вылечить ребенка 2017 года рождения – провел курс массажей, за который в общей сложности получил более 3 млн рублей. Однако «лечение» ухудшило состояние девочки. Во время процедур мужчина помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она также проводила сеансы массажа, и получала денежные средства от клиентов.

В столичном СК уточнили, что на первоначальном этапе фигуранты скрылись от органов следствия на территории другого государства, в связи с чем им было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они были объявлены в межгосударственный розыск.

Местонахождение обвиняемых было установлено на территории Республики Казахстан, где они были задержаны. Фигуранты экстрадированы в столичный регион для производства следственных действий.

Москва, Светлана Антонова

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