российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 октября 2024, 17:51 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Газпром» и Венгрия подписали меморандум об увеличения поставок российского газа

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто обсудили вопросы поставок газа и перспективы развития сотрудничества.

Как сообщила пресс-служба российской компании, подписан Меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок «голубого топлива» из РФ в Венгрию.

Стороны отметили высокую значимость поставок российского газа для обеспечения энергетической безопасности Венгрии. В ходе выступления на петербургском газовом форуме Сийярто отмечал, что отказ от сотрудничества с Россией для Будапешта невозможен, поскольку стоимость энергоресурсов увеличится многократно в условиях отсутствия инфраструктуры для поставок газа в страну из других источников.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

НАТО готово к учениям по отработке применения ядерного оружия / Европу ожидает новый газовый шок / «Отступление от демократии»: в Брюсселе потребовали остановить европейское финансирование Грузии / Хорватия помогла Киеву на 300 миллионов евро / Зеленский рассчитывает на шанс «продвинуться к миру» на поле боя / Военный саммит по Украине на базе «Рамштайн» откладывается / Президент Хорватии отказался от отправки своих военных на Украину / Взрыв одной ракеты в Брюсселе вразумил бы всю Европу – премьер-министр Словакии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Газпром, Европа, Нефть и газ,