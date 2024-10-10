«Газпром» и Венгрия подписали меморандум об увеличения поставок российского газа

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто обсудили вопросы поставок газа и перспективы развития сотрудничества.

Как сообщила пресс-служба российской компании, подписан Меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок «голубого топлива» из РФ в Венгрию.

Стороны отметили высокую значимость поставок российского газа для обеспечения энергетической безопасности Венгрии. В ходе выступления на петербургском газовом форуме Сийярто отмечал, что отказ от сотрудничества с Россией для Будапешта невозможен, поскольку стоимость энергоресурсов увеличится многократно в условиях отсутствия инфраструктуры для поставок газа в страну из других источников.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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