Генпрокурор РФ обратил внимание на низкую раскрываемость киберпреступлений

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов раскритиковал работу органов расследования и оперативных служб по раскрытию киберпреступлений. Глава надзорного ведомства констатировал, что ситуация усугубляется нарушениями, «безынициативностью и шаблонностью».

«Отмечается шаблонность и безынициативность проводимой оперативной работы, отсутствие наступательности, недостаточная эффективность предварительного расследования. Во многих делах, как говорится, между двумя корочками больше ничего и нет. И таких дел в масштабах страны тысячи… Как результат, раскрываемость данного вида преступлений остается одной из самых низких. На протяжении последних лет она не превышает 27 %, а в текущем году еще ниже – 25,9 %», – подчеркнул Краснов.

При этом Генпрокурор обратил внимание, что количество преступлений подобного рода остается стабильно высоким. Так, по итогам прошлого года число противоправных деяний увеличилось на 29,7% (677 тысяч) и на 16,4% (500,4 тысячи) за 8 месяцев 2024 года. В основном, криминальные посягательства совершаются с помощью Интернета (526,8 тыс в прошлом году и 417,1 тыс в т.г.) и средств мобильной связи (302,9 тыс в 2023 г. и 231,9 тыс в т.г.).

«Особую активность проявляют организованные группы, используя вредоносное программное обеспечение, фишинговые сайты, спецтехнику, электронные платформы и колл-центры с подменными номерами. В виртуальном пространстве продолжают создаваться финансовые пирамиды», – отметил Краснов, обратив внимание, что «мошенники не гнушаются ничем, вымогают у людей последние деньги, обманом отбирают квартиры, принуждают совершать крайне опасные преступления».

Москва, Светлана Антонова

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