«Наша главная сила в том, что мы правы»: Стивен Сигал уверен в победе России

Спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям с США, известный актер Стивен Сигал уверен в победе России в специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в своем документальном фильме «Во имя справедливости»

«Я считаю себя русским, мои предки были из России. Я считаю, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом. Я верю, что Бог на нашей стороне, вот почему мы победим. Конечно, у нас лучшие солдаты, оружие и военачальники, но в конечном итоге наша главная сила в том, что мы правы», – сказал Сигал в фильме, который размещен на платформе «Смотрим.ру».

Актер считает, что все оценки президента России Владимира Путина по расширению НАТО и угрозе в адрес РФ верны на фоне действий Запада по реализации своих давних планов против Москвы. «И это причина, по которой Владимиру Путину пришлось сделать шаг, чтобы защитить само наше существование», – подчеркнул Сигал, выразив также сожаление, что половина мира поверила в поток антироссийской лжи, который распространяет Запад.

«Я буду на стороне своего президента, я буду сражаться на стороне своего президента, и если понадобится, я умру со своим президентом», – сказал он.

Москва, Елена Володина

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