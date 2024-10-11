Прокуроры проведут тотальную проверку общественного транспорта России и стоимости билетов

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести тотальную проверку общественного транспорта страны.

«Прокурорам предстоит оценить исполнение законодательства при перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом», – говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Прокуроры будут должны обратить особое внимание на доступность транспортной инфраструктуры, обоснованность формирования цен на проезд, а также наличие и удобство маршрутов с учетом потребностей населения.

Кроме того, в новых регионах надзорное ведомство проверит качество и степень интеграции транспортного обеспечения в нормативное поле России.

Также предстоит проверить вопросы планирования и развития регулярных перевозок, в том числе установления, изменения и отмены муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутов, а также проведения конкурсов на право их обслуживания.

Надзорные мероприятия коснутся и перевозчиков. В частности, предстоит оценить соблюдение условий отбора на право такой деятельности, организацию работы водителей в целях обеспечения безопасности дорожного движения, создание условий для повышения их квалификации.

«Прокуроры ориентированы на принятие мер в целях предотвращения скопления пассажиров на остановочных пунктах, снижения аварийности на пути следования, в том числе обеспечения своевременного обслуживания и обновления подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования», – отметили в пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

Москва, Елена Васильева

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