Все мошенники перешли в мессенджеры

Подавляющее число мошенничеств теперь происходит в мессенджерах. Такую информацию озвучил в Общественной палате РФ в ходе обсуждения законопроекта о неанонимизаации замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Максим Толкачев.

По его словам, которые цитирует ТАСС, спектр преступлений, совершаемых с использованием мессенджеров и социальных сетей, достаточно широк. В первую очередь – это так называемые дистанционные мошенничества и телефонные мошенничества, которые в настоящее время почти полностью перешли в мессенджеры.

Аферисты звонят через мессенджеры своим жертвам и пытаются обманом получить от них деньги или «какую-то информацию», добавил Толкачев.

В 2023 г. удалось предотвратить хищение мошенниками с помощью информационно-телекоммуникационных сетей порядка 6 трлн руб., сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов. За прошлый год ведомства отразили 34 млн попыток совершения операций без добровольного согласия клиента, а также заблокировали свыше 620 млн нежелательных звонков.

При этом раскрываемость преступлений в сфере ИКТ-преступлений остается одной из самых низких: на протяжении последних лет она не превышает 27%. За прошедший период 2024 г. она составила 25,9%.

Москва, Елена Васильева

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