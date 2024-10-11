российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 октября 2024, 14:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

ВС РФ отразили пять атак противника в Курской области: уничтожены 5 танков и более 300 боевиков

В Курской области за прошедшие сутки российские войска отразили пять атак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, в результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль.

В то же время подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ около Дарьино, Любимовки, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово.

Вместе с тем ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 13-ти бригад ВСУ в районах 19-ти населенных пунктов. При этом оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам ВСУ в Сумской области.

В целом за сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21900 военнослужащих, 144 танка, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие, а также десятки единиц другой военной техники и 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе американского производства.

Курск, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

ВСУ взяли в заложники в Судже около 40 местных жителей: их удерживают в подвале школы-интерната / Президент Сербии добился смягчения антироссийских пунктов в хорватской декларации по Украине / При украинском обстреле Новой Каховки погибла мирная жительница / «Юридически это возможно»: генсек НАТО ответил на вопрос о дальнобойных ударах Киева по России / Наступление в Курской области: отражены две контратаки и уничтожено более 200 боевиков ВСУ / Пентагон не решился дать Киеву добро наносить удары вглубь России / Хорватия помогла Киеву на 300 миллионов евро / Зеленский рассчитывает на шанс «продвинуться к миру» на поле боя

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,