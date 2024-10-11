ВС РФ отразили пять атак противника в Курской области: уничтожены 5 танков и более 300 боевиков

В Курской области за прошедшие сутки российские войска отразили пять атак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, в результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль.

В то же время подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ около Дарьино, Любимовки, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово.

Вместе с тем ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 13-ти бригад ВСУ в районах 19-ти населенных пунктов. При этом оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам ВСУ в Сумской области.

В целом за сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21900 военнослужащих, 144 танка, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие, а также десятки единиц другой военной техники и 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе американского производства.

Курск, Анастасия Смирнова

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