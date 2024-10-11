В Россию пришла зима: снежный покров сформировался на 70% территории страны

Снежный покров сформировался на 70% территории России преимущественно в регионах азиатской части. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сегодня на пресс-конференции в Москве.

Согласно его прогнозу, в Сибири к середине следующей недели около 80% территории будет покрыто снегом, также снежный покров сформировался в регионах Дальнего Востока.

На европейской территории страны временный снежный покров уже в Мурманской области, а в Ненецком автономном округе – постоянный.

Вильфанд уточнил, что в Москве первые осадки в виде снега ожидаются в понедельник, 14 октября. Устойчивый снежный покров в столице может сформироваться только в конце ноября.

Москва, Светлана Антонова

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