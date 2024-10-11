Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ: определены ориентировочные сроки

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России, скорее всего, придется на новогодние праздники. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«У нас было затянувшееся лето, и поэтому эпидсезон, скорее всего, сдвинется на более поздние сроки… По поводу пика [заболеваемости], когда его можно ожидать. Скорее всего, это будет ближе к новому году. Может быть, это придется на новогодние праздники», – сказала врач сегодня на пресс-конференции, уточнив, что каких-то необычных тенденций в этом году не ожидается.

Пшеничная также сообщила, что «мы уже столкнулись с подъемом заболеваемости ОРВИ, регистрируются единичные случаи гриппа», но по итогам последней недели отмечается снижение. «Было зарегистрировано где-то около 850 тысяч случаев ОРВИ, но это даже на где-то на 6-7% меньше, чем это было на предыдущей неделе. Тоже самое касается и COVID-19, было зарегистрировано около 34 тысячи случаев заболевания, но это опять же меньше по сравнению с предыдущей неделей на 5%. Но это как бы временное затишье временное затишье перед очередным подъемом заболеваемости», – пояснила Пшеничная.

Москва, Светлана Антонова

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