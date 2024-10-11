В Курской области уничтожено 70% военной техники ВСУ: российские войска уверенно продвигаются вперед

В Курской области армия России уничтожила 70% военной техники, с которой украинские войска вторглись на российскую территорию. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в интервью «Комсомольской правде».

«Они собрали такие серьезные ресурсы, которых никогда не собирали за все три года, чтобы конкретно ударить на одном направлении, – более 200 танков, более 400 бронированных единиц техники, БТР, БМП. Вся европейская рухлядь была конкретно задействована на эту операцию. 70% этой техники уничтожены. Как только оставшаяся техника где-то появляется, ее продолжают уничтожать», – уточнил Алаудинов.

По его оценке, военные ресурсы противника истощены, а Киев на данный момент не имеет даже половины тех резервов, которые были направлены в Курскую область.

У сейчас ВСУ «нет подготовленных бойцов, которые были на начало кампании 2023 года», добавил командир «Ахмата».

Москва, Елена Володина

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