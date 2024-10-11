2024 год претендует на звание самого теплого в истории

Нынешний 2024 год может стать самым теплым в истории. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сегодня на пресс-конференции.

«Весьма вероятно, что 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений», – сказал он, уточнив, что окончательные итоги будут подведены примерно в середине января.

Вильфанд обратил внимание, что высокая температура сказывается на всех компонентах системы планеты, в том числе на морском ледяном покрове. При этом, по словам синоптика, сентябрь стал 14-м месяцем подряд, когда средняя глобальная температура превышала пороговое значение на 1,5 градуса.

Москва, Светлана Антонова

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