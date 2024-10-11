«Я больше чем уверен»: Алаудинов считает, что победа России в СВО будет уже в 2024 году

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Россия победно завершит специальную военную операцию уже в 2024 году. «Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году», – сказал военачальник в интервью «Комсомольской правде».

Алаудинов пояснил, что большую часть своих прогнозов берет из Священного Писания. «25 февраля 2022 года одна знакомая журналистка, мне задала вопрос: «Апти, что будет теперь?» Я сказал: «Полноценная война». Она говорит: «Как думаешь, когда она завершится?» Я ей сказал, что в 2024 году, осенью. Она засмеялась: «Апти, все говорят, что это завершится за неделю или за месяц, а ты говоришь о 2024-м». А я ей тогда сказал: «Они говорят то, что думают, а я говорю то, что вижу из Священных Писаний». Два месяца назад она мне снова звонила, и я ей напомнил наш разговор», – отметил командир «Ахмата».

По его мнению, завершению СВО будут способствовать и выборы в Америке, и события на Ближнем Востоке, и само состояние Украины. «Она (Украина) стоит на пороге внутренних тяжелых событий. Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить Зеленскому. Та задача, которую ставил Зеленский и озвучивали американские хозяева, что они будут воевать до последнего украинца – они ее почти выполнили. То есть у них страшная демографическая катастрофа. Потому я так думаю, что это все, взятое вместе, и сделает свое дело. И СВО будет завершена – и только на наших условиях», – подчеркнул Алаудинов.

«Если я говорю, что мы завершим в этом году СВО, надо понимать, что СВО не может быть завершена, если противник будет на территории Курской области. Сегодня Украина не в состоянии нас победить обычными вооружениями, которые ей надавали. Если дадут разрешение Украине бить вооружениями НАТО вглубь России, это будет уже для нас сигналом, чтобы мы тоже начали применять более мощное вооружение», – уточнил командир «Ахмата».

Москва, Елена Володина

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