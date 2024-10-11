Москва заявила решительный протест по поводу военных учений Японии и США вблизи границы РФ

Сегодня российское внешнеполитическое ведомство заявило посольству Японии в РФ решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению в конце октября – начале ноября совместных с США военных учений на территории Японии, включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от границ РФ.

«Японской стороне было указано на категорическую неприемлемость подобной практики, масштабы которой с каждым годом расширяются, в том числе через привлечение к маневрам нерегиональных государств-членов НАТО. С российской стороны выражено крайнее сожаление в связи с недальновидным игнорированием наших демаршей по данной теме», – говорится в сообщении МИД России.

«Посольству Японии вынесено предупреждение о неизбежных адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета Российской Федерации, а также о неуместности любых попыток японской стороны высказывать свою «озабоченность» по поводу наших соответствующих действий», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Анастасия Смирнова

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