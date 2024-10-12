В Курской области освобождены 19 населенных пунктов

В Курской области освобождено 19 населенных пунктов. Такие уточненные денные привел заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, за последние два дня российские войска зачистили два населенных пункта, еще два – в процессе «зачистки».

«В общей сложности получается, что, если начать с нашего направления, Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период, за эти почти два месяца освобождены от противника у нас уже <...> 19 населенных пунктов», – сказал Алаудинов в видеокомментарии, размещенном в его телеграм-канале.

В то же время командир «Ахмата» отметил, что ВСУ продолжают концентрировать силы на границе с РФ. «Мы фиксируем, что на той стороне от границы концентрируются некие силы. Пока, конечно, непонятно, где они попытаются их закинуть, куда. Но факт, что мы их фиксируем», – пояснил он.

Курск, Светлана Антонова

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