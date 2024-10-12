Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 400 боевиков

В Курской области за последние сутки российская армия отразила пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Толстый Луг, Новоивановка. Как сообщает министерство обороны РФ, в результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

В то же время подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ вблизи Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 11-ти бригад противника в районах 18-ти населенных пунктов Курской области. При этом оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов противника в Сумской области.

В итоге за сутки потери ВСУ составили более 400 человек, уничтожены 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, 10 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (ПУ РСЗО HIMARS производства США, и ПУ РСЗО «Vampire» чешского производства), четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22300 военнослужащих, 150 танков, 907 боевых бронированных машин, 608 автомобилей, 185 артиллерийских орудий, а также 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе американского производства, и десятки единиц другой военной техники.

Москва, Светлана Антонова

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