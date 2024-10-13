Рынок дополнительного профобразования в России вырос почти вдвое

За последние годы рынок дополнительного профессионального образования в России вырос почти 40-50%. Как пояснил в комментарии РИА «Новый День» кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев, в развитии этого направления заинтересованы как вузы, так и современный рынок труда.

«Современный рынок образования уже сложно представить без программ дополнительного профессионального образования. Продвинутые вузы уже давно предлагают свои проекты. В этом заинтересован как сами учебные заведения, так и современный рынок труда. Дополнительное профессиональное образование позволяет повысить квалификацию сотрудников с учётом современных и постоянно меняющихся требований, а вузы развивают свое коммерческое направление», – отметил эксперт.

В то же время Алиев обратил внимание, что услуги дополнительного профобразования сейчас очень разнообразны. «Такие услуги представляют как образовательные онлайн-платформы Edtech, Yandex, так и ведущие университеты – почти 50% рынка дополнительного образования занимают вузы. Среди них РАНХиГС, РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГУ, ГУУ, РГУ им. А. Н. Косыгина и тд», – уточнил экономист.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube