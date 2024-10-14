Военные следователи возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве с гособоронзаказом

Военные следователи СК России возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Научно-производственный комплекс «Пеленгатор» Валерия Дрогалина и его подчиненного Александра Богданова. Как говорится в сообщении ведомства, фигурантам предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2015-2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя в рамках государственного оборонного заказа многомиллионный контракт, путем оформления подложных документов о выполнении этапов работ по разработке систем вооружения, похитили свыше 100 млн рублей, которые распределили между собой.

Богданову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Дрогалину – в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

Москва, Светлана Антонова

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