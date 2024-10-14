Предзимье в Москве: синоптики обещают скорое потепление

В Москве установилась погода, характерная для поздней осени и предзимья. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие сутки продолжатся осадки в виде дождя и мокрого снега, после чего возможно некоторые потепление.

Синоптики отмечают, что во вторник, 15 октября, погода еще будет холодной. Ночью будут продолжаться осадки в виде дождя с мокрым снегом при температуре воздуха около нулевой отметки. Днем ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Воздух прогреется в Москве до 5...7°, по области – до 3...8°. Такая погода примерно на 3° холоднее нормы и соответствует последним числам октября.

В среду, 16 октября, намечается слабое потепление. Вновь вероятен дождь. Температура ночью в Москве 3...5°, по области – 0...5°. В светлое время суток до 8-9°.

В четверг, 17 октября, ночью в Москве прогнозируется до 3...5°, по области 0...5°. Днем всё те, максимум, 8-9°.

В пятницу, 18 октября, температура ночью понизится до -2...3°, днем потеплеет до 5...10°. Осадков не ожидается. В субботу, 19 октября температура повысится днем на 2-3°. Будет больше солнца. Без осадков. Температура воздуха ночью -1...4°, днем 7...12°.

Москва, Светлана Антонова

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