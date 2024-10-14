Лавров обсудил украинское урегулирование со спецпосланником папы римского

Сегодня в Москве министр иностранных дел ПФ Сергей Лавров провел консультации со спецпосланником папы римского Франциска по мирному урегулированию на Украине Маттео Дзуппи.

Как сообщили в МИД России, в ходе беседы стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

В ходе консультаций «отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога».

Москва, Светлана Антонова

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