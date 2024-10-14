российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 октября 2024, 19:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Лавров обсудил украинское урегулирование со спецпосланником папы римского

Фото: сайт МИД России

Сегодня в Москве министр иностранных дел ПФ Сергей Лавров провел консультации со спецпосланником папы римского Франциска по мирному урегулированию на Украине Маттео Дзуппи.

Как сообщили в МИД России, в ходе беседы стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

В ходе консультаций «отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога».

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,