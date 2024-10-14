Лавров обсудил украинское урегулирование со спецпосланником папы римского

Сегодня в Москве министр иностранных дел ПФ Сергей Лавров провел консультации со спецпосланником папы римского Франциска по мирному урегулированию на Украине Маттео Дзуппи.
Как сообщили в МИД России, в ходе беседы стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.
В ходе консультаций «отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога».
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»