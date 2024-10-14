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Понедельник, 14 октября 2024, 19:32 мск

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Алаудинов сообщил об освобождении половины захваченной ВСУ территории Курской области

Российские войска освободили почти половину территории Курской области, которую захватили украинские вооруженные формирования после своего вторжения. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в интервью ГТРК «Курск».

«Сегодня мы уже фиксируем, что примерно половина той территории, которая была взята противником, она уже освобождена», – сказал он.

По словам военачальника, уничтожено значительное количество военной техники противника, помимо личного состава ВСУ.

Курск, Светлана Антонова

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