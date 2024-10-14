В России ужесточено наказание за сокрытие автомобильных госномеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает ужесточение наказания за скрытие автомобильных госномеров.

«Федеральным законом устанавливается административная ответственность за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, которые подлежат уничтожению…» – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Предполагается, что на такой же срок будут отбирать права за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube