Глава Олимпийского комитета России решил уйти в отставку

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков намерен покинуть свою должность. В его заявлении, которое приводит пресс-служба ОКР, говорится, что сложились предпосылки для смены лидера и команды.

Как считает Поздняков, геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, «диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений».

«Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды», – заявил Поздняков.

Глава ОКР отметил, что в этой связи исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, поддержит его предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России. До этого времени исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.

Напомним, Поздняков – саблист, четырёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы. Возглавил ОКР в 2018 году.

Москва, Светлана Антонова

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