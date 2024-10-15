Telegram выписали новый штраф на 4 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. за неудаление запрещенного в России контента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. Признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», – уточнили в пресс-службе.
Стоит отметить, что эту уже седьмой штраф Telegram с начала года за нарушение российских законов.
Москва, Светлана Антонова
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