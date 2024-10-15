Генпрокуратура России предъявила корпорации Shell иск на 1 млрд евро

Генеральная прокуратура России в иске к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell требует взыскать более 1 миллиарда евро убытков, передает РИА «Новости» со ссылкой на арбитражный суд Москвы.

Инстанция приняла иск к рассмотрению и назначила на 11 декабря предварительные слушания.

Ранее газета «Коммерсантъ» отмечала, что деньги могут быть списаны со счета Shell, на который должны быть зачислены более 90 млрд рублей после выкупа «Газпромом» доли в проекте «Сахалин-2». Корпорация вышла из него после начала специальной военной операции.

Москва, Анастасия Смирнова

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