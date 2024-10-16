В Курской области за минувшие сутки российские войска отразили девять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. Как следует из сводки министерства обороны РФ, в результате боев ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными.

При этом уничтожены танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Одновременно подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад противника около Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.

Вместе с тем ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 11-ти бригад ВСУ в районах 17 населенных пунктов Курской области. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары также по районам сосредоточения резервов противника в Сумской области.

В общей сложности за сутки потери ВСУ составили более 350 человек. Уничтожены 21 единица бронетехники, в том числе два танка, три боевые машины пехоты и 16 боевых бронированных машин, а также пять минометов и семь автомобилей. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Москва, Светлана Антонова

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