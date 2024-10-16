Президент Украины Владимир Зеленский с помощью своего «плана победы» подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, на самом деле это «план беды» для Украины.

«Пункт укрепления украинской обороны: этого Зеленский собирается достичь, как он сказал, точечными операциями в определенных местах... Каким образом он хочет этого достичь? Это вообще смешно говорить: через нанесение ущерба российской авиации вместе с партнерами. То есть он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной и опять настаивает на том, чтобы получить разрешение на использование дальнобойного оружия по территории России», – пояснила Захарова сегодня на брифинге.

Официальный представитель МИД России также подчеркнула, что этот «новый план» также нацелен на выколачивание денег. «Это не «план победы» Зеленского, это «план беды» Украины и украинского народа. Все это нацелено на очередное выколачивание денег и на презентации своих террористических возможностей. Я думаю, что сегодня Зеленский окончательно доказал всем, что ненавидит украинцев до такой степени, которую можно охарактеризовать как «украинофобия», – заявила Захарова.

Москва, Анастасия Смирнова

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